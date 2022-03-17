3月29日為一年一度的青年節，各縣市政府皆規畫相關慶祝活動。其中金門縣政府青年發展中心在去年10月底盛大揭牌後，也預計在3月19日舉辦「鳴金相見！金日啟程酷沙龍」，與學生面對面探討金門面臨的問題。金門縣青年發展中心執行長翁紹輝表示，論壇只是起手式，未來還有一系列的相關活動，敬請大家拭目以待。

青年發展中心表示，這次的「鳴金相見！金日啟程酷沙龍」將於3月19日在國立金門大學楊肅斌演講廳舉辦，內容以五大議題為主軸，包含「金門未來產業願景」、「金門房價高漲」、「低碳示範島」、「學用落差困境」、「金門旅遊新契機」等層面，金門縣長楊鎮浯將會出席論壇與學生面對面思辨討論，透過青年的創新思維，為金門的未來提出更多的發展策略，也提升青年對金門公共意識的投入。

青年外流是金門縣不得不正視的嚴峻挑戰，青年發展中心表示，創造友善青年的創業、就業環境，「讓在地青年留鄉深耕，外地青年返鄉耕耘」，未來金門縣政府和金門縣青年發展中心會作為強而有力的後盾，讓青年拓展青春的無限可能。

青年發展中心最後表示，青年節是屬於年輕世代的節日，3月19日的「鳴金相見!金日啟程酷沙龍」歡迎大家報名參加，相關資訊可持續關注金門縣青年發展中心粉絲專頁，請把握時間趕緊報名(網址：https://tinyurl.com/y7ebdqb4) ，未來還有一系列的相關活動，請大家拭目以待。