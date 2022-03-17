草屯鎮29歲盧姓男子，酒後駕車與同樣酒後騎機車的陳姓鎮民代表發生車禍，造成搭乘機車的草屯鎮公所林姓課長死亡，盧男肇事後逃逸，後來才由家屬陪同投案；南投地院法官審結，考量盧男已賠償家屬448萬元，因此判刑2年、緩刑5年。

法官在判決書中指出，盧姓男子於2020年8月7日晚間喝酒後，8日零時開車外出買消夜，而且以時速123公里的速度，行駛在草屯鎮碧山路。

當時，陳姓鎮民代表騎機車，搭載一起在草屯鎮餐廳，舉辦父親節活動聚餐的林姓課長，行經案發地點時發生車禍，林姓課長顱內骨折出血，雖經送醫急救，仍因中樞神經休克死亡；林姓課長與妻子和4名子女，從此天人永隔，成為最悲傷的父親節。

盧姓男子肇事後，沒有任何救護行動即駕車逃離現場，後來才由堂兄陪同回到肇事現場，經警方酒測達0.56毫克；陳姓鎮民代表身受重傷，經送醫抽血檢驗結果，測得酒精濃度達0.05以上。

法官審酌盧姓男子雖然肇事逃逸，但在警方未發現他是肇事者時，就向現場處理的員警坦承犯行，顯有悔悟之心，符合自首要件；而且願意賠償被害人家屬448萬元，因此判處徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並必須向執行檢察官指定的政府機關、符合公益目的之機構或團體，提供200小時的義務勞務。

陳姓鎮民代表，賠償被害人家屬80萬元，判處徒刑1年10月、緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並必須提供180小時的義務勞務。

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