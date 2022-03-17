新北議員金瑞龍勉勵南山、錦和明年再戰、勇奪金盃。（金瑞龍提供）

HBL110學年度高中籃球甲級聯賽冠軍戰13日於台北小巨蛋開打，現場貴賓雲集，副總統賴清德、教育部長潘文忠、教育部次長暨體育署代理署長林騰蛟、新北市長侯友宜、新竹市長林智堅、立法委員蔣萬安、新北市議員金瑞龍等人皆在場邊觀戰。新北議員金瑞龍勉勵南山、錦和明年再戰、勇奪金盃。

男子組冠軍戰由隊史第18度闖進總決賽的南山高中，正面交鋒首度闖進冠軍戰的光復高中，一開打雙方互有領先、旗鼓相當，光復高中在「最強高中生」陳將双帶領下，兩隊比分差距不大，戰況十分膠著；南山高中則在隊長張傑程穩健控球、穿針引線下，沒有讓對手超越比分，中場分數33：31南山領先光復2分。

金瑞龍表示，南山高中籃球隊是中和的驕傲，不僅男子籃球隊屢創佳績，女子籃球隊本屆亦打入8強，實屬難得。除南山外，同屬中和子弟的錦和高中籃球隊，今年也打入男子組8強，可謂雙喜臨門、可喜可賀。

金瑞龍說，他很喜歡籃球，常鼓勵年輕人要多運動，像打籃球就是一個很健康、很有活力的運動，不僅可以訓練肌耐力、爆發力及敏捷力等，更可培養團隊精神、陶冶品行。為了讓年輕朋友有適合且安全的籃球場地，在本屆議會開議期間，金瑞龍特別提案整修中和原國防管理學院籃球場（已完工），並規劃興建特色籃球場，先期籌劃以灰磘里籃球場及烘爐地山腳籃球場為主，其餘的場地陸續規劃中。

金瑞龍說，首先非常恭喜光復高中贏得比賽，拿下男子組冠軍，光復高中展現出團隊籃球的精神，值得大家學習；同時，也要給南山高中的年輕小將們加油打氣，比賽總有輸贏，重要的是過程中拚戰的精神，只要有永不放棄、奮戰到底的信念，相信你們就已經是所有球迷心目中的冠軍。