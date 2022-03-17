金門副縣長李增財（中）邀集相關單位，就協助鄉親索回遭軍方占用土地研商對策。（縣府提供）

兩岸烽火對峙年代，金門海岸農田遭軍方鐵絲網圍起來，一夕之間變成讓人步步驚魂的「雷區」。在軍方完成排雷作業後，300多件土地返還申請案中，至今仍有半數未獲解決。楊鎮浯縣長關心鄉親權益，跨海向曾在金門水頭服役的內政部長徐國勇陳情，努力協助鄉親要回當年被占用的土地。

縣府說明，根據離島建設條例申請返還「雷區」土地案共有315件，至今已核准發給權狀49件、公告中34件、待調處3件、民眾撤回42件、駁回確定36件、駁回仍在訴願救濟期間4件、訴訟繫屬中2件、發回地政局另為適法處分4件，另尚有141件待審查。

去年12月，楊鎮浯拜會內政部長徐國勇，爭取放寬雷區審查案，以維護鄉親權益，日前獲內政部書面答覆可就無爭議占有局部面積先行返還。楊鎮浯也馬上要求相關單位研商對策，包括建立更透明、可行的訪談佐證機制，並加快審查速度，在維護鄉親權益的大前提下，讓全部案件獲得圓滿解決。

縣府指出，金門最後佈雷日期為60年4月30日，至今也已超過50年，地形地貌滄海桑田難以辨識，而且申請人及證明人年紀都已高齡，要他們清楚記憶5、60年前實際耕作之位置、面積，有其實際困難，未來將持續尋求專家意見，尋求更妥善辦法，讓全部案件得到更合理對待，也讓鄉親權益獲得確切保障。