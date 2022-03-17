烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)16日在美國國會發表線上演講時指出，烏克蘭的情勢，與二戰期間美國要遭到日本偷襲珍珠港，以及9 11事件的恐怖襲擊是相似的。此話一出，觸動日本民眾複雜的心情！

澤倫斯基在演說中呼籲西方能夠團結，成為「有使命感阻止國際衝突的負責任國家聯盟」(意指北約的責任)。他最後一段用英語發言，「烏克蘭人民不僅在保衛烏克蘭，我們還在為歐洲的價值觀而戰」，接著向拜登喊話：「拜登，你是一個偉大國家的領袖。我希望你成為世界的領導者，並有責任成為帶領世界走向和平的領導者。」隨即不忘加一句，「榮耀歸於烏克蘭。」

日本媒體日前也傳出，澤倫斯基經由烏克蘭駐日大使向日本政府表達希望在日本國會發表演說。不過，就在澤倫斯基提到「二戰期間美國要遭到日本偷襲珍珠港」後，日本民眾風向似乎有些轉變。

根據《中廣新聞網》17日報導，有的日本民眾認為，二戰當時日本攻擊珍珠港並未襲擊平民，不適合用來舉例。不過也有人認為澤倫斯基並非把日本與俄羅斯類比，只是想讓美國理解遭受攻擊的恐懼。但也有人直言，當時日本的作為，的確與現在的俄羅斯相似！