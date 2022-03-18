大陸工商銀行廣西官方微博「@廣西工行宣傳」18日回應工行2.5億元（人民幣，下同）存款不翼而飛消息。工行南寧分行稱，針對媒體報導，工行南寧分行前部門經理梁某騙取被害人資金，工行南寧分行相關負責人表示，目前司法認定梁某屬個人犯罪行為，不屬於職務侵占行為；同時，受害人受非法高息引誘，透過非正規程序操作，導致資金損失。

工行強調，該行堅持依法合規經營，對違法違規行為嚴肅處理、絕不姑息，將依法合規處理此事，保障客戶合法權益。

據媒體此前報導，中國工商銀行南寧分行逾2.5億元存款不翼而飛，黑箱操作的銀行高管一審獲無期徒刑，涉案的儲戶卻陷入了血本無歸的境地。近日，這起重大金融案件的多位受害者反映，他們在工商銀行現場辦理大額存單業務後，存款被工行南寧分行高管梁建紅利用職權悄悄轉走，但一審法院認定梁建紅對儲戶實施了盜竊行為，被判處無期徒刑，銀行不用承擔任何賠付責任。他們難以理解：大白天在銀行存錢怎會被盜？為什麼銀行可以完全免責？