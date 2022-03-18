每年春季，梵克雅寶 (Van Cleef & Arpels)都會以春季為主題發表珠寶新作，今年梵克雅寶首度攜手法國藝術家Alexandre Benjamin Navet，以風格浪漫、粉嫩繽紛的粉彩畫作結合珠寶，在微風信義旗鑑店打造一座繁花似錦、蝴蝶飛舞的春日詩意花園，珠寶有了藝術加持，更添知性品味。

梵克雅寶在微風信義店打造春日詩意花園，模特兒展示今年春季全新登場的珠寶作品。（Van Cleef & Arpels提供）

珠寶設計風格大同小異，但有了藝術加持，更添收藏價值。梵克雅寶向來與藝術有著深厚淵源，歷年來贊助培育不少年輕新銳的藝術家，於2017年榮獲Grand Prix Design Parade Toulon大獎的Alexandre Benjamin Navet即是其一，這回他受邀為梵克雅寶微風信義店打造春日詩意花園和快閃店，透過不同生動色調的筆觸勾勒花園裡的生意盎然的繽紛花朵與彩蝶，為珠寶增添色彩與生命力。

梵克雅寶Butterfly Signature系列珠寶。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Butterfly Signature系列Two Butterfly Between the Finger指間戒。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Two Butterfly Between the Finger指間戒，65萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

全新登場的Two Butterfly雙蝶珠寶新作品也融入繽紛色彩，鮮艷明亮的綠松石與黃K金鑲嵌璀璨美鑽共譜光影舞曲，與Alexandre

梵克雅寶Lucky Spring珠寶手鍊，以玫瑰金搭配可愛瓢蟲，十分可愛。（Van Cleef & Arpels提供）

Benjamin Navet的畫作完美呼應，透過虛實對比，詮釋蝶舞花間的浪漫意象，讓梵克雅寶以大自然為繆思創作的珠寶，更加鮮活趣味。

除了經典的Two Butterfly雙蝶，Lucky Spring珠寶以玫瑰金搭配可愛的瓢蟲，可愛指數破表，唯美浪漫的Frivole花朵風珠寶則以K金鑲鑽的層疊花朵詮釋繁花盛開的景緻，深受VIP的喜愛，不少款式甚至已經缺貨，目前只能接受訂購。

梵克雅寶邀日本蒔繪大師箱瀨淳一（Junichi Hakose）打造Kujaku 漆繪蝴蝶胸針，76萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

另一只邀請日本蒔繪大師箱瀨淳一（Junichi Hakose）合作的Kujaku蝴蝶胸針，結合漆藝彩繪、琺瑯等20種工藝，透過上百道工序在蝶身上彩繪孔雀開屏圖案，並以日文的孔雀（Kujaku）來命名，蝴蝶背面則鑲上黑色珠寶母貝，並有大師的「淳」字落款，為梵克雅寶與藝術家的聯結又添一佳話。

梵克雅寶Charms Papillon Feerique蝴蝶仙子珠寶表，247萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Frivole Secrete珠寶表，K金鑲鑽的花朵以層層堆疊的方式陳列，詮釋花團錦簇的的美景，138萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

今年春季登場的梵克雅寶珠寶表也有不少讓人眼睛一亮的新作，如一款Charms Papillon Feerique腕表，以微型彩繪在表盤上彩繪蝴蝶仙子，翩然飛舞在金屬薄片鑲嵌琺瑯的湖水上，置身在以鑲嵌藍寶石的睡蓮、白K金蝴蝶之間，表圈鑲嵌了藍寶石與鑽石，十分唯美浪漫。

梵克雅寶Marguerite Secrete雛菊神秘珠寶表鑲滿了鑽石與藍寶石，490萬元。（Van Cleef & Arpels提供）

Marguerite Secrete雛菊神秘珠寶表則鑲滿了鑽石與藍寶石，可當珠寶手鐲，旋開表蓋則又是一只珠寶表，奢華指數破表。自

2003年問世的Frivole珠寶也有一款Frivole Secrete花朵風珠寶表，K金鑲鑽的花朵以層層堆疊的方式陳列，詮釋花團錦簇的的美景，讓人愛不釋。

梵克雅寶的春日詩意花園從微風信義旗艦店的外牆一路延伸至店內，現場另設置快閃店，內有蝴蝶飛舞的AR擴增實境專區，邀請賓客在現場拍照打卡，傳遞祝福寄給好友或分享社群。