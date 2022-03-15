台灣因疫情控制得宜，吸引各大精品的珠寶展來台，繼寶格麗 (BVLGARI)、Tiffany & Co.珠寶展後，本周還會有梵克雅寶（(Van Cleef & Arpels)、TASAKI珠寶展接棒登場，緊接著De Beers珠寶展也將在四月初來台。

De Beers DB Classic鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列26.07克拉鑽石。（De Beers提供）
De Beers DB Classic鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列26.07克拉鑽石。（De Beers提供）
De Beers的Ellesmere Treasure藍鑽戒指，主石為 1.53 克拉枕形切割艷彩藍鑽。（De Beers提供）
De Beers的Ellesmere Treasure藍鑽戒指，主石為 1.53 克拉枕形切割艷彩藍鑽。（De Beers提供）

De Beers將自4月6日在台灣舉辦「Natural Works of Art」珠寶展，端出具收藏價值的大顆鑽石與彩寶，TASAKI的頂級Atelier系列作品也自即起在全台各店巡迴展出，展出創意總監Prabal Gurung的年度最新珠寶作品。

擁有逾130年歷史的De Beers今年主打「Natural Works of Art」系列珠寶作品，包括The 1888 Master Diamonds非凡美鑽系列和Heritage Master Diamonds珍稀彩鑽系列，其中一顆DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列26.07克拉祖母綠式切割美鑽中，該鑽石源自一顆開採自加拿大鑽石礦區的64.94克拉鑽石原石，要價破億，系出名門，更值得收藏。

TASAKI頂級珠寶Atelier系列是創意總監Prabal Gurung的創作，風格前衛時尚。（TASAKI提供）
TASAKI頂級珠寶Atelier系列是創意總監Prabal Gurung的創作，風格前衛時尚。（TASAKI提供）

TASAKI創意總監Prabal Gurung以設計風格前衛創新著稱，他為

TASAKI珠寶展即起登台，全台各店巡展至5月8日。（TASAKI提供）
TASAKI珠寶展即起登台，全台各店巡展至5月8日。（TASAKI提供）

TASAKI設計的Atelier系列珠寶，融入叛逆龐克和重金屬風格，向來深受新世代仕女的喜愛，即起至5月8日於全台TASAKI專賣店巡迴展出。

宜蘭綠博3月26日登場 新北市民限時優惠價
健康大會師明在台東國際地標登場 700位銀髮族共襄盛舉
#TASAKI #珠寶展 #來台 #DeBeers #登場