台灣因疫情控制得宜，吸引各大精品的珠寶展來台，繼寶格麗 (BVLGARI)、Tiffany & Co.珠寶展後，本周還會有梵克雅寶（(Van Cleef & Arpels)、TASAKI珠寶展接棒登場，緊接著De Beers珠寶展也將在四月初來台。
De Beers將自4月6日在台灣舉辦「Natural Works of Art」珠寶展，端出具收藏價值的大顆鑽石與彩寶，TASAKI的頂級Atelier系列作品也自即起在全台各店巡迴展出，展出創意總監Prabal Gurung的年度最新珠寶作品。
擁有逾130年歷史的De Beers今年主打「Natural Works of Art」系列珠寶作品，包括The 1888 Master Diamonds非凡美鑽系列和Heritage Master Diamonds珍稀彩鑽系列，其中一顆DB Classic高級珠寶鉑金鑽戒，鑲嵌1888 Master Diamonds系列26.07克拉祖母綠式切割美鑽中，該鑽石源自一顆開採自加拿大鑽石礦區的64.94克拉鑽石原石，要價破億，系出名門，更值得收藏。
TASAKI創意總監Prabal Gurung以設計風格前衛創新著稱，他為
TASAKI設計的Atelier系列珠寶，融入叛逆龐克和重金屬風格，向來深受新世代仕女的喜愛，即起至5月8日於全台TASAKI專賣店巡迴展出。
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