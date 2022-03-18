陳嫌坦承因飲酒情緒失控才這把菜刀攻擊友人，酒醒被逮後，相當後悔。（警方提供）

俄烏軍事衝突，引發全球矚目，也成民間熱門話題，18日凌晨，37歲陳姓男子與51歲陳男，還有1名林姓友人，在花蓮吉安鄉南華一處工寮飲酒，談到戰事時卻因未「挺哪一國」，引起口角爭執，越吵越兇，37歲陳男一怒之下持菜刀砍殺另一陳男，警方在6小時後將行兇的陳男逮補，他坦承不爽對方調侃他「支持俄羅斯」，所以引爆衝突。

警方表示，17日晚間陳男等3人相約在南華村1處工寮飲酒，期間雙方一言不合發生口角，進而衍生肢體衝突，被害人遭陳姓涉案人持菜刀砍傷手、頸部，由在場友人送醫救治，無生命危險。

吉安警方獲報後展開偵查，封鎖現場由鑑識小隊勘察採證，掌握1名家住光華村的陳姓男子涉有重嫌，18日清晨5時許，專案小組循線逮捕還在睡夢中的陳男，並起獲行兇菜刀等。

衝突事件起因「挺哪一國」，警方調查，37歲陳嫌供稱，3人飲酒談到熱門俄烏戰爭，因立場，嫌犯支持俄羅斯，傷者則挺烏克蘭，兩人因而爆發口角衝突，陳嫌隨即持屋內菜刀攻擊傷者，傷者則持椅子防禦，林姓友人連忙上前勸阻，並將傷者送醫救治。

陳嫌坦承因飲酒情緒失控才會攻擊友人，酒醒被逮後，相當後悔。全案依刑法殺人未遂罪移送偵辦。

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