桃園市議會18日舉行第22次臨時會，一讀通過「桃園市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，下周一將送財政小組審查，將針對「非自住住家用房屋」房屋稅採「差別稅率」，5戶（含）內維持2.4％，6戶以上每戶課徵3.6％。

地方稅務局長姚世昌表示，桃園市房屋稅徵收率自治條例就是俗稱的囤房稅，桃園在2015年制定該條例，針對「非自住住家用房屋」房屋稅採2.4％單一稅率。

地稅局調查，個人最高紀錄持有49戶、法人最高紀錄持有286戶，這次修正草案是針對持有6戶以上非自住住家用房屋增稅，由每戶2.4％提高至3.6％。

姚世昌說，桃園目前總計有94萬5669戶，修正草案會影響2萬438戶，只有2.16％用戶會受影響，修正草案須等議會三讀通過後就能公布施行，最快明年起適用。

姚世昌另提及，公有房屋供住家使用、公立學校學生宿舍BOT案、勞工宿舍、共同共有房屋等不是囤房性質的房屋，則仍適用2.4％稅率，而建商新建房屋2年內也維持2.4％稅率。