今展科去年EPS 2.91元 擬配息1.6元 20:332022/03/18 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電感廠今展科（6432）公布去年度財報，全年獲利8,803萬元，年增17.37％，雖然獲利數字寫下新高，但因股本提升，每股盈餘2.91元，與前一年度相當，今展科董事會也決議配息1.6元，以18日收盤價計算，隱含現金殖利率約4.2％。 今展科將於6月9日召開股東常會，今年將有三年一度的董監改選。 上品 EPS13.94元 山隆去年EPS3.03元 配發現金2.5元 殖利率6.4％暫居族群領先 #今展科 #數字 #EPS #擬配息 #電感廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 山隆去年EPS 3.03元殖利率6.4％ 暫居族群領先 15:322022/03/18 財經 台火2021年EPS1.15元 將配0.5元現金股利 17:052022/03/18 財經 新光鋼EPS 8.62元 創高 04:102022/03/18 證券．權證 允強去年賺12.60億元 EPS為2.86元 19:352022/03/18 財經 東台去年轉虧為盈 EPS為0.68元 11:422022/03/18 財經 智邦去年每股賺8.44元 配息6元 14:242022/03/18 財經 和桐 殖利率4.07％ 04:102022/03/18 證券．權證 長科＊改面額 每股1元→0.4元 04:102022/03/18 財經要聞 盤元與螺絲大廠聚亨去年稅後淨利賺4.25億 EPS 0.89元 18:142022/03/18 財經 2021年獲利－隆大每股賺2.73元 擬配息2元 04:102022/03/18 證券．權證 東研信超去年獲利創新高 擬配現金股利2.6元 20:242022/03/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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