電感廠今展科（6432）公布去年度財報，全年獲利8,803萬元，年增17.37％，雖然獲利數字寫下新高，但因股本提升，每股盈餘2.91元，與前一年度相當，今展科董事會也決議配息1.6元，以18日收盤價計算，隱含現金殖利率約4.2％。

今展科將於6月9日召開股東常會，今年將有三年一度的董監改選。