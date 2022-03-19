北市士東路昨（18）晚間6時發生一起死亡車禍，1名39歲簡姓男子駕駛黑色轎車一路狂飆自撞，當場撞上過斑馬線的3名路人，其中65歲婦人當場無生命跡象，送醫不治，另外2女嚴重骨折；事件在當地引發討論，有民眾認出該車疑似就是近期在當地常出沒的「德東飆車王」，該車常違法飆速，住戶們都很頭痛。

據《三立新聞網》報導，當地不少民眾目睹事故照後懷疑，肇事車輛就是近期經常出現在天母一帶高速飆車、製造亂象，讓住戶頭疼不已的「德東飆車王」，臉書社團「天母幫」也有網友認出該車，里長也說最近該區經常出現飆車族，對此警方僅說該車確實超速，但未證實身分，目前已將駕駛簡姓男子帶回警局偵訊。

事件在當地引發討論，有民眾認出該車疑似就是近期在當地常出沒的「德東飆車王」，該車常違法飆速，住戶們都很頭痛。（翻攝照片）

警方初步調查，簡姓男子開車沿士東路西向東，疑似車速過快，撞上走斑馬線的謝女等3人，其中謝女因傷重已無生命跡象送醫宣告不治，吳、廖兩名女高中生分別送往新光、振興醫院救治中。