民進黨市議員參選人李庭慧的車隊經過美濃區造勢會場，同黨市議員參選人林慧欣（左二）、立委邱議瑩等人表情僵硬。（林瑞益攝）

民進黨高雄市議員參選人李庭慧19日上午在美濃宣傳掃街，有一支8年級生組成的「有力音樂助選團」演唱相挺（李庭慧服務處提供／林瑞益高雄傳真）

民進黨高雄市議員初選再爆火氣。邱議瑩、邱志偉等6名區域立委19日上午到美濃區為林慧欣加油助選，剛好，同黨立委、高雄市黨部主委趙天麟支持的李庭慧車隊剛好經過造勢會場，呼嘯而過。邱議瑩直指這是挑釁。對於主持黨務不中立，趙天麟說這是假議題。李庭慧團隊說是剛好路過。

邱議瑩、邱志偉、許智傑、李昆澤、劉世芳、賴瑞隆19日上午到美濃區，為林慧欣加油打氣，還穿上青蛙裝體驗整理水蓮工作。

就在活動進行到中段時，林慧欣等人聽到有選舉車隊要經過，一瞧原來是趙天麟挺李庭慧的車隊，車隊沒有停下，直接經過會場，車隊上的助選員透過麥克風廣播，請大家一起支持民進黨的提名參選人，大家一起加油。

邱議瑩表示，這就是挑釁行為，明明知道他們在這裡開記者會，為何公然經過這裡？如果這不是挑釁、惡劣？什麼是挑釁與惡劣。她從來不想對趙天麟口出惡言，但如果他刻意這麼做，是很不恰當的。邱也鼓勵林慧欣，對方愈挑釁，就要愈堅強。

林慧欣哽咽地說，她也是民進黨市議員初選人，趙主委沒有停下來為她加油打氣，此不公行為令她感到遺憾。地方人士也認為趙天麟此舉很不妥，希望趙天麟主持黨內初選對新人要有公平的對待。

對於黨務中立，趙天麟表示，這根本是假議題，因為黨部在諸多事件的處理都扮演黨公職最佳的後盾並予充分的量能。黨部主委是公共財，他樂意為參選人推薦，可惜批評者所屬派系沒有提出助選需要，還一味的批評，盼勿用假議題製造紛爭。他希望同志將黨內初選視為兄弟登山、君子之爭，一起加油。

李庭慧團隊說，原掃街路線施工才臨時變更路線並非故意經過對方的活動現場，路過時還彼此加油，實在不需流於情緒之爭。此外，李庭慧上午也在美濃宣傳掃街，有一支8年級生組成的「有力音樂助選團」演唱相挺，李庭慧允諾會用藝術文化帶動旗美地區的產業發展。