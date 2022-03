去年因「感謝日本T」洗版各媒體、社群的台灣設計師品牌「Seivson」,今年再度登上東京時裝週的官方日程,此次則延續上季台日友好氛圍,秀場壓軸首度與與日本品牌「DISCOVERED」合作,打造具厚重感、蓬蓬枕頭素材製成的立體廓形洋裝,該洋裝除是台日兩新銳品牌的共同新作外,也同時也象徵著品牌欲成為台日服裝交流橋樑的期望。

Seivson與日本品牌「DISCOVERED」合作,盼成台日交流橋樑。(Seivson提供)

Seivson 2022秋冬以「Will Electronic Sheep be in the dream of Sleeping Beauty ?睡美人會夢見電子羊嗎?」,延續上季未來科幻主題,描繪了一個人工智能與生活、虛擬與現實融合的世界,品牌設計師運用其擅長的解構、重組手法,將內衣、外衣顛倒成為品牌獨特廓形之餘,也企圖打破世界規則,模糊內衣、外衣界線,提出品牌對於賽博龐克的新詮釋。

Seivson 2022秋冬以「睡美人會夢見電子羊嗎?」為題,延續上季的末日未來感。(Seivson提供)

Seivson X (A)crypsis 東京時裝週期間限定『末日版獨眼怪獸公爵X侍女圖全印花刺繡』企劃商品,將於臺灣與日本同步秀後22日發售;同時品牌也將於28日於臺北時裝週上登場。