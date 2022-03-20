貢寮男疑採野菜跌落10公尺邊坡 傷重送醫急救 16:112022/03/20 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子疑採野菜不慎跌落邊坡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貢寮男疑採野菜跌落10公尺邊坡 傷重送醫急救 訂閱影音： 中時新聞網 新北市55歲吳姓男子今（20）日下午2時許和太太到貢寮區田寮洋街，疑在採野菜時不慎摔落約10公尺深邊坡，新北消防局獲報派員趕往救援，3時左右將吳男救出，傷重已無呼吸心跳，隨即送往澳底保健站急救。 除夕夜不平靜 新北貢寮透天民宅驚傳火警 新北貢寮龍崗生態復育 百年埤塘重生打造社區新亮點 #採野菜 #傷重 #保健站 #貢寮 #跌落邊坡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄轎車遭砂石車撞爛墜溝渠 7旬翁送醫不治 17:332022/03/05 社會 田字型箱網作為中間育成 貢寮美灩山漁港成復育漁業前哨站 14:132022/01/02 生活 侯友宜上購物台行銷新北貢寮鮑 揪民眾相挺在地漁民 16:532022/01/20 生活 追債爆衝突 男持刀攻擊「反遭奪刀猛砍5刀」傷重不治 17:112022/02/27 社會 貢寮行政大樓啟用 舊瑞芳圖書館改建公園 04:102022/01/05 地方新聞 台二線貢寮段貨櫃車翻覆海岸 「18輪胎朝天」成廢鐵 駕駛獲救 15:392022/01/20 社會 瑞芳台2線砂石車對撞水泥車 駕駛雙亡 09:082021/12/31 社會 6.0強震 核四所在的貢寮震度僅2級 網友：沒觸發S斷層？ 19:272022/01/03 生活 2曳引車擦撞無人傷 貢寮台2線85.8K雙向封閉 13:262022/01/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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