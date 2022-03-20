貢寮男疑採野菜跌落10公尺邊坡 傷重送醫急救

新北市55歲吳姓男子今（20）日下午2時許和太太到貢寮區田寮洋街，疑在採野菜時不慎摔落約10公尺深邊坡，新北消防局獲報派員趕往救援，3時左右將吳男救出，傷重已無呼吸心跳，隨即送往澳底保健站急救。

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