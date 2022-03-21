「我家小寶連話都不太會說，這時候教認字，會不會太早？」「認字應該是大班以後的事吧！小小孩怎麼看得懂字？」許多人都認為3歲以下的幼兒沒有能力認識文字，殊不知認字是一連串累積的過程；生活中各種圖案和符號都可以成為識字基礎。利用遊戲啟蒙，讓孩子邊玩邊學，認字也能好玩又有趣！

許多人都認為未滿3歲的孩子沒有認字能力，其實孩子從一出生就開始發展語言。臺安醫院兒童發展復健中心技術長王秀靖表示，語言是學習文字的基礎。孩子只要能夠聽、看得到，就可以開始累積認字能力。

0～1歲要具備的認字能力

能夠辨認直線、圓形、方格、螺旋...等不同的圖案符號。（快滿1歲）可以根據周遭環境及過去經驗分辨語句的差異。例如「洗手手」代表媽媽要打開水龍頭；「不能玩水喔」代表媽媽要將水龍頭關起來。

這個階段可以玩的認字遊戲

前面提到認字要以語言為基礎。剛出生的孩子還沒有能力理解語言，但可以辨識聲音與光影。高低起伏的語調和對比強烈的黑白圖卡，可以幫助孩子累積辨識語言符號的能力。

孩子滿6個月以後可以開始用圖案簡單、顏色鮮明的圖卡及相對應的實物教他辨識物品。以蘋果為例，可以指著圖片說「這是蘋、果」，然後將圖卡藏到背後，再拿出真的蘋果，等孩子的注意力轉移到實體蘋果，放開手讓蘋果在地上滾幾圈，再拿起來藏到背後，重複拿出、藏起的動作，讓孩子輪流看圖片和實體蘋果。爾後將蘋果切片或挖洞，讓孩子了解蘋果有各種不同型態。無論是圖片中的蘋果、圓滾滾會動的蘋果，還是被切成一片一片的蘋果，通通都叫做「蘋果」。最後再讓孩子品嚐蘋果的滋味。這種「視覺辨識」結合「實際體驗」累積的認知經驗，可以幫助孩子有效提升辨識符號的能力。

等到孩子一歲左右，可以在使用物品時讓孩子了解不同情境要使用哪些詞彙；比方說「我們一起來洗手手。」「手手洗乾淨了，不要玩水龍頭。」「房間黑黑的，要把開關打開。」一歲的孩子雖然還沒有辨識語言的能力，但可以藉由大人說話的方式及動作產生的結果認識詞彙。

Tips.1歲前的認字遊戲以身體互動為主。

1～2歲要具備的認字能力

能夠分辨不同圖案／符號的細節差異、精準辨識建立完整觀念。比方說從一堆圖卡中找出正確圖卡、知道「狗狗」和「貓咪」的拼圖不同（不會用狗狗的頭配貓咪的身體）、從數本圖畫書中找到自己想看的書，並且翻到想看的頁面；知道「圖案」和「文字」不一樣。

這個階段可以玩的認字遊戲

辨識符號的前提是「大量累積記憶」。要讓孩子認識各種形狀跟顏色的符號，拼圖和積木是很好的媒介。

這個階段玩圖卡遊戲，可以先翻到圖案那一面問孩子「這是什麼？」再翻到文字那一面引導孩子看字，「沒錯，這是『蘋、果』。」

Tips.引導孩子看字的目的是讓他熟悉文字，並不是要求他看懂。過度要求可能會造成反效果。

想要多點變化，也可以用圖卡玩尋寶遊戲：「小寶最喜歡吃草莓了，來找找看草莓在哪裡？」先請孩子找出正確圖案，再將卡片翻過來教他認識文字。

尋寶遊戲除了用圖卡玩，也可以用書本當媒介。拿幾本孩子常看的圖畫書，請他翻到喜歡的頁面：「小寶最喜歡恐龍了對不對？有一隻會游泳的恐龍，你還記得在哪一本書、哪一頁嗎？」

2～3歲要具備的認字能力

這時期的孩子要能針對不同情境使用正確語言，可以聽、說各種圖案／符號，指認ㄅㄆㄇ、ABC、123等簡單符號，並且懂得分辨「相似符號」與「被分割的符號」。比方說知道五邊形和六邊形不一樣、可以將2～3片拼圖拼成完整形狀、將3塊長方形積木組成正方形。

3歲可以玩的認字遊戲

當孩子開始會說完整的語句，可以利用親子共讀教孩子建立「中文是一個字、一個音」的概念，例如：「我們今天要講的故事是『瑪莎與熊』」，邊唸邊用手指……

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年3月號)