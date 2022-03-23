這幾年最讓爸媽頭痛的就是「108課綱」拍板定案，將原本「被動學習」的「九年一貫」，調整為「自我探索」的「十二年國教」。比起過去培養單一學科，更重視跨學科的整合，除了書本的知識，也著重在自我發展與挑戰。面對新課綱的無所適從，龍華動畫台3月23日將推出的動畫《百變校巴之超學先鋒》是應用國外流行已久的STEAM作為故事題材，恰好倡導的學習精神與「108課綱」不謀而合，家長和小朋友可透過節目一起成長，在面對「108課綱」時也不會束手無策。

美國是最早提出STEAM的教育理念，STEAM分別代表科學、科技、工程、藝術跟數學五種學科，以跨領域、動手做、解決生活問題跟五感學習為核心精神。讓孩子從生活問題出發，挑起好奇心，開起主動學習的開關，從中獲得成就感，或學習失敗。而《百變校巴之超學先鋒》本持著STEAM教育理念，讓小朋友學會思辨、跨域整合、創造力和想像力，也正是新世代應該積極培養的軟實力。

故事發生在明日島上，六個分別在科學、技術、工程、藝術、數學和運動表現突出的孩子們，組成了超學先鋒，每個人在團隊中發揮自身所長，來解決明日島上所面臨的危機。而校巴歌德是他們的最佳夥伴，唯有當六個人齊聲喊：「超學先鋒，歌德變身」，校巴才可以變身成為起重機、卡車、推土機或氣墊船等等，來協助超學先鋒的需要。

故事中他們遇到橋梁斷裂、巨型胡蘿蔔影響了島內交通或火山噴發…等事件，從這些危機當中，可以了解到什麼狀況下，應該使用哪一種的學科。例如，當需要建造一座新的橋樑，除了工程跟數學之外，也需要藝術來幫忙畫設計圖，看似無關緊要，其實所有學科都環環相扣。建議家長和小朋友一起觀看，親子共同探討對哪些方面的學科感到興趣，讓孩子從中了解自己。

節目除了讓孩子瞭解「跨領域學科整合」的必要性外，還包括了「團隊合作」，和「發現個人在團體中的重要性」。結合了當代最流行的STEAM教育跨領域、動手做、解決生活問題和五感學習，也呈現出「我們每個人都是一滴小水滴，但聚在一起就能匯成海洋」的團體力量。適合親子觀賞的《百變校巴之超學先鋒》，將在3月23日起，週一至週五晚上7點，在中華電信MOD 104頻道龍華動畫台播出，全台獨播。