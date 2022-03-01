第一屆108課綱學測今成績公布，今年數學A被評為史上最難，全國僅不到1％滿級分，台北市私立東山高中許華翔竟取得四科滿級分的佳績，而接下來他也將朝醫學系的目標前進，許華翔透露，因為自己有異位性皮膚炎，發作時非常難受，甚至會影響到睡眠，因此希望能就讀醫學系，當皮膚科醫生，幫助有相同困擾的人。

談到學測的準備，許華翔習慣寫「月計畫」，每周再擬定詳細的「周計畫」執行，他說，「最重要的其實是執行力」，知道自己的英文較差，在模擬考時僅考了11級分，於是開始安排背誦單字，目標是花2個月背完，接著是大量練習模擬試題，從去年9月開始至學測前，寫完100回的模擬試卷。

許華翔從小就喜歡閱讀，每天都會到圖書館報到，國中階段就把金庸小說都讀完了，對文字的喜愛，養成閱讀素養力，對於國文科無疑是一大助益；針對數學科部分，許華翔則是不停的做題目，以及加強穩定度訓練，做到題目一發下來都能保持平常心。

許華翔在高一時，就入選「中研院生命科學人才培育計畫」，這樣的經歷也讓他的學術視野高於同儕，並激發了對醫學方面的興趣。

仔細看許華翔的眼鏡，鏡架是用膠帶黏起來的，事實上，這副鏡架已壞掉將近1年的時間，他說，最初是因為睡覺時忘記取下眼鏡，左邊的框架被壓壞，但自己不注重外表，用膠帶黏DIY還能撐上一段時間，要把心思放在更重要的事情上。

至於對學弟妹有什麼建議，許華翔說，在高中時期，學業還是首要，當你把學業hold好之後，再來談其他的社團或娛樂方面的事；他也特別提到，為了學測，暫停了練習10年的小提琴，上大學後，會重拾琴弓，繼續拉琴。

許華翔的導師洪慶良指出，華翔是個認真、樂觀的孩子，總是面帶笑容，不喜歡麻煩別人，跟同學相處十分融洽，很開心他的努力得到了收穫，祝福他能順利圓夢。