一名男網友戴新買的OPPO智慧型手表到公司，被同事笑買不起Apple Watch，他被激到隔天戴兩支表上班，除了原本的OPPO智慧型手表，另一支則是勞力士，到公司才發現該名同事請病假，他感嘆，「不要沒事亂說別人買不起，Apple真的沒有比較厲害」，貼文曝光引發逾5千網友共鳴，「很多用Apple的人都有莫名的優越感」。

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，17日上班戴新買的OPPO智慧型手表上班，恰好被Apple品牌愛好的同事看到，好奇問「你的Apple Watch怎麼跟我這支最新的長得不一樣？」他向同事解釋，自己手上戴的並非蘋果，沒想到對方一聽竟譏笑，「居然有人買智慧型手表，不是買Apple？你覺得太貴嗎？」

原PO白眼翻到後腦勺，認為自己使用的手機並非iPhone，當然不會買Apple Watch，而且OPPO的續航力不會比Apple Watch差，他為了雪恥，隔天上班特意一手戴兩支手表，一支為OPPO智慧型手表，另一支是勞力士，「我就想看看那個同事會說什麼」，但到了公司才發現該同事當天請假，令他忍不住嘆，「不要沒事亂說別人買不起，Apple真的沒有比較厲害」。

PO文曝光，引發逾5千名網友按讚，「你這支打贏很多人」、「很多用Apple的人都走鐘，我也遇到幾個，只是單純炫耀」、「很多用Apple的都會有莫名優越感」、「各有所好，實在不需要批評別人的喜好」、「表這種東西就是自己戴爽就好，整天管別人戴什麼表是住海邊嗎？」、「你同事內心很貧窮，腦袋沒墨水，肚裡沒文章，才會講出那麼低級的話」。