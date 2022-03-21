北市議員陳怡君挺前交通部長林佳龍參選台北市長。（楊亞璇攝）

四位跨派系北市議員力挺衛福部長陳時中選台北市長，其中包含正國會議員許家蓓，盼陳時中當最強母雞，讓北市議員全壘打，未支持屬同派系的前交通部長林佳龍；但正國會議員陳怡君、江志銘仍強調林佳龍是最適合的人選。

許家蓓說，她相信林佳龍在做台中市長以及交通部長成績有目共睹，之前林受訪時表示他會幫台北市找最強人選，相信陳時中在台北市一定是最強的母雞，而且他有專業、優秀、沉穩的執行力，相信可以帶領台北市。

正國會陳怡君則認為，民進黨人才濟濟，不只是陳時中，林佳龍也是非常好的人選，林佳龍從過去學運世代、中央部會首長經驗，台中執政強而有力的成績，林佳龍有最堅強的執政團隊，他年輕有體力，是最好的人選，相信他可以拿下台北市長，「我對他有信心」。

正國會江志銘也說，北市人口不斷下降，對北市要擠身國際都是絕對缺少競爭力，未來台北市長需要有國際宏觀視野的人，包括對重大建設非常有經驗的人，才能夠帶領北市邁向有競爭力的國際城市。

江志銘表示，林佳龍過去擔任台中市長，在四年任內很多重大建設到現在還是受到台中市民肯定，他的行政經驗非常豐富，包括擔任交通部長，台北市需要有重大建設規畫能力的人擔任市長，林佳龍是非常適合的人選。

至於基層聲音，江志銘坦言，陳時中因為防疫表現受到各界肯定，當然呼聲非常高，但是以整個城市規畫能力來講，他認為林佳龍是非常好的人選，希望黨中央慎重考慮。

對於民進黨尚未有母雞，江表示，各黨包括民眾黨、國民黨人選浮出檯面，當然非常希望黨中央能夠盡快決定台北市長的人選，畢竟台北市長這場戰役非常難打，若能儘早確定人選，對未來競選布局絕對非常有幫助，也能鼓舞小雞士氣。

力挺陳時中的蘇系議員王閔生說，每天都在基層與民眾溝通，在基層聽到支持陳時中的呼聲真的是最高、最多，林佳龍學經歷非常完整，林也說過他自己當過直轄市長，現階段就是扮演為黨舉才的角色，以他的經歷，相信在執政方面或各方面的安排，一定有更好發揮的位置。

對於新北也希望陳時中去當母雞，呈現雙北都在搶母雞狀況，王閔生指出，相信不論哪個派系，大家都希望市長提名的人選都能當最強的母雞，現在陳時中部長面對抗疫工作成果非常好，讓台灣被全世界看到，現階段他大概就是最強母雞，不論哪個派系的人，或是要參選現任、新人都在地方勤走基層，民眾的聲音應該都是支持陳時中的呼聲最高。

至於前副總統陳建仁也被點名參選，王閔生認為，陳是全國人民都很尊敬的一位長者，以他這麼高的格局，相信可以為我們國家做更多、貢獻更多。