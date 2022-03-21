台北市長柯文哲元旦升旗時「被罰站」一事餘波盪漾，柯文哲妻子陳佩琪日前堅稱，柯文哲收到的邀請函上寫的時間是「5時40分」，但網紅「四叉貓」劉宇今（21）日貼出「府前貴賓證」，顯示上頭寫著「請於上午5時50分前由總統府4號門進入總統府」，引起網友討論。

陳佩琪日前強調「我的先生、柯文哲市長的邀請函『就是5時40分』」，更前往總統府發言人臉書最新一篇貼文下方，留言詢問此一話題，但因該篇貼文內容為幻象戰機墜海事件的消息，反遭不少網友批評。

四叉貓今日在臉書、PTT貼出元旦升旗邀請的「府前貴賓證」，上頭寫明「請貴賓於上午5時50分前由總統府4號門進入總統府，由2號門前往總統府府前廣場貴賓區」。

四叉貓指出，所有的貴賓證除了左上角的編號有所不同外，每張府前貴賓證都是同款樣式，並問「柯文哲編號多少？」

此事馬上引發網友熱議，不少網友說，「拿出台北市長那一張？」「吵了3個月，不交出邀請函給大家看看，怎麼對得起被迫看鬧劇的社會」；還有許多網友說「居然連這個都有！（四叉）貓真的很猛」、「為什麼我覺得這張就是他的，你是不是又在放餌？XD」