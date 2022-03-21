個子不高的陳姵君伸直手腳，太高的鏡面只能刷上一半，卻讓路過的鄉親看到洋溢愛心、熱情的完整身影。（李金生攝）

楊鎮浯縣長開心與陳姵君相見，希望有更多人帶來正能量，加入愛金門的行列。（縣府提供）

來自中台灣的陳姵君，去年5月騎單車走遍大、小金門，沿途擦亮50幾面路口反光鏡，在1個人的旅行中，留下很不一樣的金門體驗。今天她偕另一半重返海島，為推廣「匹克球」運動再盡一份心力。楊鎮浯縣長開心與她相見，希望有更多人帶來正能量，加入愛金門的行列。

從小在豐原長大，熱愛自拍的陳姵君，去年輕踩著變速單車，帶著在當地雜貨店買來的刷子和清潔劑，擦亮沿途經過的50幾面反光鏡。個子不高的她伸直手腳，太高的鏡面只能刷上一半，卻讓路過的鄉親看到洋溢愛心、熱情的完整身影。

她在投宿的古寧頭洋樓民宿裡，興高采烈說道「金門好美！」讓人總在角落轉彎處遇見驚喜，花上100多塊錢就能讓自己的一個人旅行，在這座海島留下很不一樣的回憶，真的十分值得和開心。

這回，她再度來到金門，但不再是單獨1個人的旅行，身邊多了另一半孫維孝，不只是共度新婚的蜜月旅行，而是應邀一起來金門推動結合羽球、網球與桌球特色，1種球拍型新興運動「匹克球」，希望在外島地區也能看到它萌芽發展。

楊鎮浯縣長今天中午特別接見被網友暱稱為「反光鏡女孩」的陳姵君，開心表示去年她的6天個人旅行，讓鄉親留下很深刻的印象，很多人感受到她帶來善良、正向的力量，也有在地社團發起「擦亮反光鏡」的活動，希望讓這股正能量不斷傳遞下去。