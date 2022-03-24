金門大學浯洲書院舉辦《印象金門》版畫營，邀請版畫大師呂坤和教授指導同學運用紙張、玻璃、金屬等媒材，將金門的風土人情融合在自己的創作中，留下個人美學的專屬新體驗。
金大副校長暨浯洲書院院長陳奇中表示，版畫是一種透過版面的反轉或漏透來製作的「間接藝術」。藝術創作者經由刻製、嘗試、修整，再透過凹、凸、平、孔等印刷技法，將心中預先蘊釀的意象印製於紙張、玻璃、金屬等媒材上而成，至今發現最早的版畫是收藏在英國大英博物館，製作於唐代的《金剛經》。
金大浯洲書院此次的授課內容包含版畫原理及價值的介紹、國內外版畫家作品欣賞及製作個人版畫作品等3大部分，課程內容豐富多樣，同學們從草圖撰稿、製版及印刷，逐步完成屬於個人的藝術創作。
曾任金門縣文化局長的呂坤和教授以彩墨畫作崢嶸藝文界，當年就讀台師大美術系時，即是以版畫第1名畢業。他在去年底展出以「庭院深深」為主題的70件版畫作品，帶領大家看見精湛與樸實交會的金門建築之美，獲得藝文界的高度評價。
金大期待這項共計4周的課程安排，讓同學們看到不同媒材的運用，在版畫創作上多采多姿的一面，也在大師級指導和親自動手體驗下，讓自己的藝術涵養獲得進一步的提升。
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