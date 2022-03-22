今（22）日清晨7時09分地牛翻身，發生芮氏規模4.8地震，震央位於花蓮外海，根據中央氣象局網站資料顯示，宜蘭縣地區最大震度 2級、新北市、台北市、南投縣、台中市、台東縣及彰化縣地區最大震度1級。

地牛翻身！03：04東北海域規模6.3地震 最大震度花蓮、台東、南投2級
又是花蓮外海！晚間8點50分規模4.7地震 台北有感搖晃1分鐘
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