07：09地牛翻身 東部外海規模4.8地震 宜花震度2級 07:272022/03/22 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 07：09地牛翻身，東部外海規模4.8地震 宜花震度2級。（圖／翻攝自中央氣象局網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日清晨7時09分地牛翻身，發生芮氏規模4.8地震，震央位於花蓮外海，根據中央氣象局網站資料顯示，宜蘭縣地區最大震度 2級、新北市、台北市、南投縣、台中市、台東縣及彰化縣地區最大震度1級。 地牛翻身！03：04東北海域規模6.3地震 最大震度花蓮、台東、南投2級 又是花蓮外海！晚間8點50分規模4.7地震 台北有感搖晃1分鐘 #地震 #地牛翻身 #芮氏規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房屋如保齡球！311強震後絕望海嘯畫面曝光 5分鐘吞噬整座城市 01:272022/03/18 生活 日本福島7.4大地震後 東京一張俯瞰圖10萬人看呆：根本兩個世界 06:042022/03/17 生活 福島規模7.4強震 重啟核電遇阻 04:102022/03/18 國際大事 日本岩手縣外海規模5.5地震 無海嘯威脅 23:472022/03/18 國際 國家級警報大作！南投一晚連7震 23：23規模5.1地震 雲林嘉義4級 23:292022/03/19 生活 集邦：日本東北強震 半導體生產無大礙 04:102022/03/18 財經要聞 翻覆瞬間曝光！日強震釀新幹線出軌 乘客：做好必死的覺悟 08:182022/03/17 生活 南投地震 雲林、嘉義震度4級尚無災情傳出 23:592022/03/19 社會 日本7.4強震 蔡英文喊話：需要幫助時請告訴我 14:342022/03/17 政治 南投7連震地點全都一樣 鄉民看地圖嚇壞：震央若在旁邊更恐怖 01:012022/03/20 生活 日本東北7.4強震 盧秀燕關心友好城市 10:542022/03/18 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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