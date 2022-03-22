南彰化一名國三少年，疑似因對男女性事太過好奇，竟猥褻一名幼兒園女童還舔其下體，遭附近村民聯手逮捕，女童向警方表示「大哥哥舔我尿尿的地方！」警方獲報將少年帶回分局製作筆錄，少年向警方表示，過去經常和長輩前往「茶店仔」，看見男生和女生做一些動作，才會好奇模仿。彰化地院少年法庭審理後，責付其法定代理人帶回。

據悉，國中少年與被害女童兩家熟識，19日當地村莊有廟會活動，少年竟對年幼無知的鄰居小女童伸出狼爪，還將她帶到走道角落猥褻得逞，女童害怕大叫，附近民眾見狀隨即將他制伏。

女童家長發現實情後，既憤怒又震驚，當場報警，事情在純樸的鄉下農村傳開，讓地方人士相當震驚，據了解，該位國中生事後向警方描述，因為之前和長輩去「茶店仔」，看見長輩對女生做一些動作，他才學起來，讓員警直搖頭。

根據了解，少年來自中低收入家庭，父母育有4名子女，均有學習落後和認知障礙，卻因不願讓子女接受智力鑑定，僅1人領有身障手冊、就讀特教班，少年等3人則就讀資源班，事發後少年坦承犯行，也表示認識女童，動機卻說不清楚。

彰化縣政府表示，國三少年性懵懂侵犯幼童事件，學校及園所均完成法定校安通報；且國中端已召開個案輔導會議。後續將請社會處與彰化縣學生輔導與諮商中心，聯手介入輔導，並指派社工等專人，輔導該少年與家庭，避免再有類似情事發生。

彰縣府強調，將持續督請各級校園落實性別平等教育融入課程之教學，協助學生建立正確性別觀念，提升學生性別平等及身體自主之意識，以防範未成年學生，成為性侵害或性騷擾之行為人或被害人。