美國一名14歲少年日前與友人至佛州奧蘭多一座遊樂園玩，豈料搭乘設施「自由落體」時，少年竟在下墜過程中被甩出，導致他當場喪命，而現場影片曝光後引發討論，友人表示，在設施啟動前少年就察覺到不對勁，指安全帶似乎沒有固定好。

少年玩設施自由落體被甩飛，重摔在地嚇壞現場民眾，過程也被拍攝下來。(圖翻攝自/YouTube/FOX 35 Orlando)

根據《每日郵報》報導，密蘇里州14歲少年桑普森（Tyre Sampson）日前與友人至奧蘭多遊玩，24日搭乘遊樂園「ICON PARK」高131公尺的自由落體式遊樂設施，豈料設施下降到約2、3層樓高時，桑普森竟被甩出座椅，從高空重摔在地，工作人員見狀趕緊停止設施，並確認少年狀況，但桑普森最終仍傷重不治。

桑普森的父親亞內爾（Yarnell Sampson）提到，兒子身高約195公分、重154公斤，在遊樂園玩時就被其他設施的工作人員告知，因為他的體型較大無法乘坐，未料自由落體設施的工作人員卻讓他上車，「桑普森一開始就發現不對勁，認為設施安全扣應該沒有固定好，他還向旁邊的朋友說『如果我不能安全下來，幫我告訴我爸媽，我很愛他們』」。

曝光的現場影片中可見，當桑普森被甩出去時，一名遊樂園員工詢問負責操作的人員，是否有檢查安全扣，對方則堅稱自己有確認過，現場一名民眾表示，「我不知道桑普森從哪裡摔下來。工作人員應該是沒幫他繫好安全扣」。目前警方已介入調查，警長米娜（John Mina）表示，「這是一場可怕的悲劇，我們將持續調查原因」。