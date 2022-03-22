30多歲蕭男躺在床上昏迷不醒，床邊還有一盆燃燒炭火， 南新派出所所長謝旻廷、警員蔡明翰第一時間將炭盆移至屋外。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

30多歲蕭男躺在床上昏迷不醒，床邊還有一盆燃燒炭火， 南新派出所所長謝旻廷、警員蔡明翰第一時間將炭盆移至屋外。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

員警發現房門緊鎖，呼叫無人回應。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

南新派出所所長謝旻廷當機立斷拿起一旁圓鍬撬開房門。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣水上分局20日晚間獲報有家暴案，南新派出所所長謝旻廷、警員蔡明翰前往了解，卻發現屋內竄出濃煙，兩人撬開房門發現30多歲蕭男躺在床上昏迷不醒，床邊有一盆燃燒炭火，房內滿布濃煙，謝、蔡強忍不適冒險搶救蕭男，差點連自己也嗆傷、快暈過去，合力拖拉後才成功把癱軟蕭男送上救護車送醫。

謝旻廷指出，昨晚約8點左右，家住蕭男對面的嬸嬸報警說有家暴案，他與蔡明翰到場了解時，就聞到一股濃濃炭味，矮屋內還竄出濃煙，眼看情況危險，屋內房門又反鎖，謝旻廷當機立斷拿起一旁圓鍬撬開房門，大量煙霧瞬間湧出，2人捂著口鼻進入，發現蕭男昏躺在床上。

謝旻廷形容，因現場濃煙密布，他跟同仁都快不能呼吸，考量到事發地點是連棟低矮木造平房，擔心引發火災，他們搶時間把炭盆移至屋外，再打開窗戶和電風扇試圖降低濃煙密度，但濃霧實在嗆人，加上兩人數度進出屋內，頭都暈了，最後跟鄰居嬸嬸借了溼毛巾掩住口鼻，兩人才勉強把蕭男拖救到屋外。

謝旻廷說，搶救過程中蕭男逐漸恢復意識，目前在嘉義長庚醫院治療中。謝進一步透露，疑似吸入過多濃煙，他們兩人一度覺得呼吸不適、頭昏腦脹，休息一陣子才恢復正常。

水上分局表示，警察從不放棄任何一絲搶救機會，縱然現場不利救援，仍將自身安全置於度外，爭分奪秒冒險營救，成功在鬼門關前挽回寶貴生命，真正是「身在公門好修行」的最佳詮釋。