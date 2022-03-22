全球最大智慧城市展今(22)日開幕，中保科技(9917)集團以「智慧物聯AIOT 永續領航」為主題，展現在物聯網科技的共60多項應用，其中輕軌、船舶智慧交通AI應用平台受到很多縣市官員的詢問，另外，中保無限+服務型AI機器也很吸晴。

中保科技副董事長林建涵說，從今年智慧展就可以看到中保科強項是從首端的「系統整合」到城市的「方案解決」以及平台上線後的「後端服務」，運用智慧整合平台可協助政府單位、企業、工廠等做到預防、控管原本可避免的災害發生。

今年中保科首度從陸上交通智能服務跨足到海域市場。中保科表示，今年將展示自主研發以AI辨識技術分析入港船舶之種類，24小時全年無休監控進出港口船舶，加強港埠的安全防護。透過港區佈建PTZ自動追蹤攝影機，持續監控移動中的船舶達成監控自動化，間接增加港區航道監視器的覆蓋率。以智慧科技創新應用於傳統港口，提升台灣海運產業核心價值與國際競爭力。

此外，因應「台北市火災預防自治條例」修正案增訂規定：特定場所火警受信總機關閉時需強制啟動警報音響之功能，並具有通知場所管理權人、防火管理人及代理通報業者功能。

對店家來說，現場還能看到中保科技旗下京碘科技開發的好店幫平台，這套開店APP可以協助業者整合金流、物流、會員的CRM，最重要的是還有後端的管理安全也能串接智能金庫，透過互聯網連動智慧保全機器人，當店家金庫發生異常時，保全機器人能立即移動現場，達到警示效果。