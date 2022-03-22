烏克蘭女將Yaroslava Mahuchikh(左)獲得跳高金牌，與銀牌女將Eleanor Patterson合影。（美聯社）

烏克蘭田徑女將馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）在家鄉受到戰火摧殘之際，仍然努力贏得了世界室內田徑錦標賽的跳高金牌，她向英媒BBC說：「這對我自己和我的家庭、國家都非常重要。交通大亂，我光是能來到這裡就很不容易，坐了整整3天的車，比賽時也很辛苦，因為我心中掛念著國家。」

馬胡奇克跳出今年世界最佳的2.02公尺，她飛越橫桿之後俐落翻滾起身，鼓掌激勵自己。比賽地點在塞爾維亞首都貝爾格勒，俄軍入侵烏克蘭之後，馬胡奇克被迫躲藏在地窖，後來從烏國第4大城市聶伯城搭車，跋涉將近2000公里。

2021年東京奧運，俄烏還未開戰但是情勢緊張，馬胡奇克贏得銅牌的時候居然跑去與俄羅斯女將擁抱慶祝，引起烏國軍方的憤怒，她歸國後遭到國防部與網友嚴厲責難。

今年2月底戰爭爆發之後，20歲的馬胡奇克已經明白事情的嚴重性，她賽後表明堅定的愛國立場：「我在田徑場上守護我的國家，這對我的國家非常重要。」她披上烏克蘭國旗領獎，觀眾同時報以熱烈掌聲。還有令她感動的是來自澳洲的銀牌選手派特森（Eleanor Patterson），派特森把自己的指甲塗成烏克蘭國旗的藍黃色，傳達她對烏克蘭的支持。派特森說：「雖然我對現在的局勢無能為力，但我非常同情他們。」