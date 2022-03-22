健保藥物共擬會議上月通過4款新藥納入健保給付案、給付規定擴增案，除黴菌感染、呼吸道融合病毒感染、小兒潰瘍性結腸炎用藥外，罕見實體腫瘤如甲狀腺癌、軟組織肉瘤的突破性新藥也納入給付。4款藥品的給付分別在今年3～5月上路，預估5年內將有約900人受惠，新增1.2億元健保支出。

用於治療黴菌感染的含anidulafungin成分藥品，近期經衛福部核准新增1個月以上的兒童病人使用，藥物共擬會議也同意放寬擴增給付範圍，預估未來5年內每年約有31人次受惠，平均每人藥費約2.6萬元。若扣除可取代現有給付的藥品支出，可助健保每年節省約51.4萬元，最快今年5月上路。

另外，用於治療呼吸道融合病毒感染(RSV)疾病的Palivizumab成分藥品目前給付出生時懷孕週數小於或等於30週的早產兒，由於研究發現31至32懷孕週數早產兒也同屬住院高風險族群，此次會議也同意放寬給付至懷孕週數為32週的早產兒，5年內預估將有約842人受惠，平均每人藥費約12萬元，扣除可取代現有給付的藥品支出後，健保每年預估新增4683萬元支出，預計將在4月生效。

用於治療小兒潰瘍性結腸炎的含adalimumab成分藥品業經核准後新增適應症於皮質類固醇、6-mercaptopurine (6-MP)、azathioprine (AZA)等傳統治療反應不佳的5歲以上中度至嚴重活動性潰瘍性結腸炎的小兒病人。此次會議也同意擴增給付於5歲以上未滿6歲罹患小兒潰瘍性結腸炎的兒童，5年內預估將有2人受惠，每人每年藥費約37萬元，健保每年支出約74萬元，預計最快5月上路。

至於罕見實體腫瘤具高度選擇的TRK抑制劑口服larotrectinib成分藥品，屬突破創新新藥。由於此藥對於兒童族群有很好的治療效果，適用於有NTRK 基因融合的實體腫瘤兒童(＜ 18 歲)病人，包括甲狀腺癌、軟組織肉瘤、先天性中胚層腎瘤等。該藥品業與廠商多次協商下，終完成協議，並今年3月1日起納入給付，預計未來5年內每年約有23人受惠，平均每人藥費297萬元，全年健保支出約6800萬元。

健保署長李伯璋表示，最近健保署提出「使用者付費之部分負擔調整方案」，不是只為了增加健保財源，而是強化民眾的費用意識，進而優化就醫行為與醫病決策共享，希望民眾能共同珍惜健保資源，減少不必要的醫療行為，讓真正需要新藥、新科技、新特材等治療的病人有機會得到健保給付。

為提升對病患的照護，近年健保署致力於新藥之收載審核及協議，並合理分配各年齡層病患之醫療資源，惟因健保藥品預算有限，也期盼藥廠能儘速與健保署達成各項協議，讓健保資源給付用於最有效益的治療上。