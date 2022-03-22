隨著俄軍在烏克蘭遭遇頑抗，促使俄羅斯總統普丁下令核子部隊待命，而外界也開始擔心，核戰可能爆發。

據《紐約時報》報導，有專家表示，如果普丁下令使用核武攻擊，可能不會像美國二戰時，在廣島、長崎那樣，投擲大規模毀滅性的原子彈，而會是規模較小的核武，但這也可能將烏克蘭變成小型核子戰場。

自美國在長崎、廣島投下原子彈結束二戰之後，美蘇就持續研發核武，成為世界兩大核武國家，在冷戰時期也試爆各自所研發的核子彈；當時華盛頓試爆的規模是二戰時的1000倍，而莫斯科是3000倍，這讓大規模毀滅的核子戰爭變得難以想像。但隨著科技發展，雙方也研發出的小型核彈，這也是普丁較可能動用的。

漢堡大學和平研究與安全政策研究所的庫恩（Ulrich Kühn）表示:「普丁動用核武器的機會不高，但可能性正在上升。俄羅斯在戰爭中並不順利，來自西方的壓力正在增加。」他更表示，普丁可能會朝無人居住的區域開火，而不是軍隊。

美國總統拜登(Joe Biden)本周將出席北約領導人峰會，預計在會中會討論如何因應俄羅斯如果動用化武，核武和網路攻擊等。美國國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）上週在美國眾議院也表示，擔憂普丁愈來愈依靠核武的震懾力量。

前國家情報總監克萊佩（James R. Clapper Jr.）說:「冷戰後俄羅斯軍隊陷入混亂，莫斯科降低了使用核子武器的標準。他們認為核武是實用的，而並非不可思議的。」而提及本月初俄軍攻擊歐洲最大的核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）時，他更說:「他們不在乎。這顯示他們對核武的標準是寬鬆的，不像華盛頓較為嚴謹。」

目前還不清楚，俄羅斯如何控制其破壞性較小的核武。但一些美國政界人士和專家譴責，雙方的小型核武威脅會顛覆全球核平衡。小型核武的全球競賽正在加劇，儘管按照冷戰標準，這類武器的破壞性較小，但分析顯示，如果在紐約的曼哈頓引爆相當於半個廣島原子彈的核彈，將造成 50 萬人死亡或受傷。