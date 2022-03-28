烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔已收到多名俄羅斯商人提供的援助，包括遭到西方制裁的俄國寡頭；作為回報，基輔也會向所有支持該國對抗俄軍的個人提供安全避難所。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在接受俄羅斯獨立媒體視訊採訪期間，接獲俄羅斯商人的支持訊息，其中甚至包括英超足球隊切爾西（Chelsea）老闆、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。

澤倫斯基說，這些俄國商人告訴他，他們希望能「做些什麼」，並「以某種方式提供協助」，減緩俄軍對烏國逾1個月以來的軍事攻擊。

澤倫斯告訴俄媒媒：「有些人說，他們準備在戰後幫助烏國重建。」

澤倫斯基還表示：「烏克蘭準備幫助那些協助基輔對抗俄軍的俄羅斯商人。我們準備為他們提供安全保障，之後也會針對他們的企業提供工作和發展機會。」

俄軍入侵烏克蘭以來，包括美國和歐盟在內的西方國家已針對俄國實施前所未見的制裁；阿布拉莫維奇也名列歐盟上週公布的最新制裁對象清單。（譯者：施施）1110328