隨著天氣回暖，想要吃冰的那顆心開始蠢蠢欲動，哈根達斯、POLS保羅熊、酷聖石推出全新冰品，果肉的清爽酸甜口感、脆口醇厚的巧克力、牛奶冰淇淋搭配抹茶海綿蛋糕，多種口味和口感讓人吃了就愛上，一口接一口停不下來！

▍1.哈根達斯春夏新口味「芒果覆盆子拿鐵冰沙」

7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度攜手國際知名冰淇淋品牌哈根達斯(Häagen-Dazs)，推出全球限定聯名冰沙新口味，將人氣經典口味芒果覆盆子冰淇淋變成「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，馥郁濃香的芒果與酸甜的法式覆盆子完美調和，喝得到芒果果肉的清爽酸甜口感；去年上市好評不斷的「莓好拿鐵冰沙」也同步回歸，3月23日起，超過6,400家7-ELEVEN門市獨家開賣。

哈根達斯芒果覆盆子拿鐵冰沙。（圖／品牌提供）

哈根達斯莓好拿鐵冰沙。（圖／品牌提供）

▍2.保羅熊巨型雪糕、曲奇餅香草冰淇淋

為提早迎接酷熱的仲夏，來自北歐超過50年歷史的冰淇淋領導品牌「POLS保羅熊」，以超人氣的「巨型雪糕」及全新「曲奇餅香草冰淇淋」迎接廣大台灣消費者，長達17公分的巨型雪糕「特濃香草牛奶」及「經典巧克力」兩種口味，自2021年上市後熱賣高達百萬支，濃郁乳香搭配脆口醇厚的巧克力外皮，讓人吃了就愛上。今年將以全新包裝亮相，於全台7-ELEVEN、全家等各大便利商店同步上市。

保羅熊長達17公分的巨型雪糕。（圖／品牌提供）

另一款全新「曲奇餅香草冰淇淋」，以美式曲奇餅乾搭配著濃厚的重乳香草冰淇淋，多層次的風味與口感，入口即化，是必囤的冰品之一，在全家便利商店限定上市。

保羅熊曲奇餅香草冰淇淋。（圖／品牌提供）

▍3.酷聖石春季新品抹茶牛奶、OREO冰淇淋甜點

酷聖石COLD STONE今年春天推出兩款冰淇淋甜點「抹茶牛奶冰心蛋糕」與「牛奶餅乾冰銅燒」，3/23起在7-ELEVEN限量販售，搶攻今年春夏超商冰櫃第一波商機。抹茶冰淇淋使用來自日本的宇治抹茶粉，拌入香醇牛奶冰淇淋，最後夾上黃金比例製成的抹茶海綿蛋糕，濃郁茶香及香醇奶香，讓你一口接一口。

酷聖石抹茶牛奶冰心蛋糕。（圖／品牌提供）

另一款「牛奶餅乾冰銅燒」，是COLD STONE首次將OREO冰淇淋製成超人氣冰銅燒，特地選用大塊的OREO，讓每口都能品嚐到OREO餅乾及濃醇香奶冰淇淋，搭配特製銅鑼餅皮，口感層次大躍進。