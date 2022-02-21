冬季是草莓盛產季節，各家甜點店陸續推出草莓相關期間限定餐點，一道比一道更吸睛、更浮誇！其中，位於台中勤美草悟道周邊的「寶格冰淇淋」，是IG人氣打卡冰品店，今年推出大人味的草莓派對系列餐點，高達30公分的特大啤酒杯超吸睛，裡頭裝滿一粒粒大又鮮美的草苺，讓草莓控用草莓大力乾杯，盡情沉醉在這場只有大人才懂的草莓派對！

地點隱密的「寶格冰淇淋」，就藏身在台中草悟廣場附近的巷弄中，沿著公正路走，就會有甜膩的冰淇淋香味吸引你抵達目的地，是在地人不願意曝光的私藏冰品小店。除了強調自然原料與純手工製冰淇淋，更不斷推出漂亮又可口的冰淇淋餐點，讓許多人都忍不住特地前往朝聖。

寶格冰淇淋即日至3月14日期間限定的草莓季，寶格冰淇淋也獨家推出了「大人味的草莓派對」，讓草莓控可以用草莓乾杯！

寶格冰淇淋表示，在紅酒杯中裝滿的是輕熟女最愛的氣泡特調「粉紅泡泡飲」，新鮮草莓果醬與微酸的檸檬Q凍，搭配一粒粒鮮紅透亮的草莓，微甜微酸如同果香醇厚的香檳，沒有酒精也讓人沉醉！

而最受矚目的莫過於「為熱戀乾杯」，高達30公分的特大啤酒杯，滿杯的鮮甜草莓淋上草莓煉乳，配上綿密香濃的冰朵蛋糕與手作草莓冰淇淋，入口的濃郁香醇與果香融化，豐富的口感就像熱戀的少女，時而甜膩時而新奇！

而「花心Shot組」最過癮！一整排的Shot杯中，除了一顆顆又大又甜的草莓，還能一次吃到6種口味的手作冰淇淋，一份餐點就能滿足你的三心二意！