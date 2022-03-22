大陸央視報導，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）22日警告，俄羅斯與美國「正處於斷交的邊緣」，這是美國一手造成的。但是兩國關係正常化的前景還是有的，需要美國對烏克蘭施加正面的影響，但是美國可能不會這麼做。美國需要停止升級與俄羅斯的對抗以及製造威脅。

雷雅布可夫表示，美國的制裁和壓力不會對俄羅斯在特別軍事行動上的決心產生任何影響，俄羅斯正在適應美國的制裁。

陸媒澎湃新聞報導，俄羅斯外交部21日向美國駐俄大使蘇利文（John Sullivan）遞交了抗議照會，當時也曾警示，美國總統拜登此前稱俄羅斯總統普丁是「戰犯」的言論，使美俄關係處於斷交邊緣。

據俄羅斯衛星通訊社21日報導，俄外交部稱，拜登的言論是「不可接受的」、「與其政治家的崇高地位不符」。俄羅斯還警告美方，倘若進一步採取不友好舉動，將招致俄方「堅定而果斷的回應」。

此外，俄外交部還向蘇利文提出了確保俄羅斯駐美外交使團正常工作環境的問題，「包括保證其不間斷運轉」。