2022城市智慧展22日起在台北南港展覽館2館登場，台南市政府以「文化古都、智慧新城」為主題，展現智慧科技在交通控制、停車、公車、防疫等方面的成果，期盼透過科技翻轉古城。其中，導入AI辨識等技術打造的全台首座智慧交通中心，更因得以協助加快車流效率，曾獲台北電腦公會「智慧創新應用獎」的肯定。

交通局指出，台南市區因道路狹小、觀光人潮眾多，加上又經常舉辦廟會遶境及各項活動，塞車情況頗為嚴重。市府花了2年的時間，不僅完成中西區智慧路網動態號誌系統的升級，還首創運用無人機空拍影像，再透過AI辨識模組及雲端資訊蒐集與分析等技術，傳輸給交通中心計算道路壅塞的程度，自動調整號誌秒數，有效提升交通疏運的能力。

交通局還說，目前台南市的智慧路邊停車格位已達8400席，智慧化的比率占全市路邊收費停車格位的70％，不僅高居全台之冠，因應全球電動車的興起，今年還將持續建置2000席第二代智慧停車柱，其中有60套更將整合充電樁提供停車充電的服務，朝百分百智慧化的目標邁進。

至於智慧公車方面，除了整合動態及靜態資訊的新型智慧站牌與太陽能站牌，已優先建置在重要地點及偏鄉，方便民眾取得公車動態資訊外，還逐步在公車安裝影像式先進駕駛輔助系統，並於沙崙及南科二處場域建設智慧道路基礎設施，全面發展智慧公車。

研考會也表示，因應新冠肺炎疫情，除已在AI感知平台推出社交距離、口罩配戴偵測等防疫應用功能外，還提供打疫苗、AI登革熱防疫等服務，並與產學界合作投入快篩證明平台的開發，希望透過運用AI辨識判別篩檢結果，強化政府的防疫作為。

智慧城市台南智慧交通中心智慧路邊停車格位智慧停車柱智慧公車AI