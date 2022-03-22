大陸地產商恒大集團債務重組傳出新進展。該集團風險化解委員會委員陳勇22日晚間表示，恒大各項工作正朝著既定目標有序推進，力爭7月底前提出重組方案。

路透報導，恒大集團是全球負債最高的地產商，總負債超過3千億美元，但該公司的境外債目前尚未出現技術違約。恒大集團22日晚間9時召開全球債權人電話會議，恒大集團執行董事肖恩、非執行董事梁森林、陳勇與會。

新浪財經報導，恒大集團執行董事肖恩在會中表示，目前恒大境內債務整體保持穩定，境外債務合計約227億美元。恒大正在成立中介團隊，進一步梳理匯總具體資訊。恒大將進一步加強與債權人溝通，保障債權人合法權益。

肖恩指出，2021年12月單月，恒大完成交屋37,899間。截至2022年2月底，恒大非冬歇項目復工率已達80％以上，確認繼續合作的施工單位超過1,700家，在全部合作單位中占比逾70％。2022年以來，在多方努力下，恒大經營底部持穩的態勢逐步顯現。