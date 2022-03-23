今（23）日01:41花東地區發生規模6.6地震，雙北明顯搖晃超過30秒，國家級警報大響。總統蔡英文也震驚，在臉書貼文：深夜地震，國家級警報有沒有吵醒大家了？

蔡英文表示，政府團隊即時待命，掌握各縣市狀況，剛剛國安團隊向我回報，目前雖然未傳出重大狀況，但辛苦的警消同仁仍持續掌握中。也希望大家都平安。並加問：「#花東地區的朋友還好嗎？」。