花東連震 蔡總統臉書：深夜地震 國家級警報有沒有吵醒大家了？ 02:462022/03/23 中時新聞網 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統(總統府資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（23）日01:41花東地區發生規模6.6地震，雙北明顯搖晃超過30秒，國家級警報大響。總統蔡英文也震驚，在臉書貼文：深夜地震，國家級警報有沒有吵醒大家了？ 蔡英文表示，政府團隊即時待命，掌握各縣市狀況，剛剛國安團隊向我回報，目前雖然未傳出重大狀況，但辛苦的警消同仁仍持續掌握中。也希望大家都平安。並加問：「#花東地區的朋友還好嗎？」。 《其他股》和潤抗兩岸逆風 今年營運續拚增2位數 國家級警報大作！南投一晚連7震 23：23規模5.1地震 雲林嘉義4級 #花東地區 #國家級警報 #狀況 #掌握 #花東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花東縱谷山腳下的幸福行旅 入住夢幻民宿體驗偽出國 17:142022/03/22 生活 歐盟官員：北京考慮軍援俄羅斯 歐掌握可靠證據 08:412022/03/20 國際 面板看跌 外資砍聯詠目標價 04:102022/03/22 證券．權證 獨創直播心法 講究與觀眾互動 04:102022/03/22 產業特刊 聯電跟進台積赴美有影？專家驚曝1慘況 黑歷史再被掀開 11:182022/03/22 財經 南投嘉市花東 藍綠可望上演女人戰爭 04:102022/03/20 政治要聞 大S隔105天再婚 吳宗憲站徐媽那邊 04:102022/03/22 娛樂新聞 戀戀蘭陽愛之旅啟程 想脫單快報名 04:102022/03/22 地方新聞 占星預測3／21～3／27運勢 2星座好事不斷 06:302022/03/20 運勢 12生肖誰有前途 屬馬大好大壞 屬猴中年更好運 10:512022/03/22 運勢 光華數位新天地突淹水 業者、民眾傻眼 元兇是它 14:232022/03/19 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。