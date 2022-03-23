台康生(6589)、台新藥(6838)簽訂ADC藥物TSY-0110授權合約，台新藥將分階段取得簽約金、里程碑款項共計3000萬美元，台康生取得TSY-0110的分潤權利，未來台康生與台新藥雙方均享TSY-0110研發成果衍生相關收益。

台康生在2021年成功完成32.025億現金增資及50.325億私募後，加速建構HER2陽性乳癌藥物相關產品研發，投資台新藥該項目之產品開發並取得其分潤權利，且擁有獨家提供主要原料(EG12014)之一之權利。授權金3000萬美元依所約定各階段條件完成後支付，並依會計原則處理列為資產。

TSY-0110是台新藥以羅氏藥廠現行上市用於治療乳癌原廠藥Kadcyla為目標開發的抗體藥物複合體生物相似藥。目前Kadcyla為HER2陽性乳癌的二線標準治療藥物，自2013年美國FDA核准上市後近年銷售成長快速。

據Roche公佈的資料，Kadcyla於2021年的全球銷售額已經到達19.8億瑞士法郎(約21億美元)，突破20億美元銷售且較2020年成長16%，後續成長力道相當亮眼。

TSY-0110目前開發進度屬全球前段開發者，由於ADC藥物開發技術門檻高，至今歐美仍未有其他T-DM1生物相似藥開發進入到臨床階段。TSY-0110由台新藥主導研發、台康供應抗體、台耀進行ADC生物共軛及製劑生產的緊密合作進行開發，該產品於2021年將TSY-0110的臨床前研究及CMC資料進行EMA法規諮詢，也已獲得歐洲藥品管理局（EMA）的科學諮詢會議的正面肯定；為加緊布局TSY-0110臨床試驗開發及商品化，搶攻Kadcyla生物相似藥商機，今年台新藥與台康決定延續自2019年的抗體供應和臨床前開發做更緊密合作，攜手強化合作機制，深化雙方均享TSY-0110(EG12043)開發成果衍生的所有收益。