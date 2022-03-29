台東縣29日新增2起確診，都是卑南鄉初鹿村家庭群聚案的延伸，目前累積9人確診，加上關山確診案23029，全縣共有10起確診，已匡列164人居家隔離、5人自主健康管理。縣府加嚴防疫措施包括4月5日前禁止遶境活動，若有超過500人的定點活動必須向縣府提報防疫計畫。

台東縣長饒慶鈴今天下午在疫情說明會中表示，台東縣29日新增2名確診者都是卑南家庭群聚延伸個案，包含23083案60多歲女性，平常在初鹿地區的生薑園工作，也曾參加外縣市進香團，目前匡列30餘人。

而案23125，為案23082的40多歲女兒，沒打過疫苗，她早在3月14日就有肌肉痠痛、發燒、鼻塞等症狀，是目前所知卑南群聚案最早發病者，曾到過大潤發、屈臣氏、必勝客、全聯台東平等門市、活動足跡多。

至於28日公布之23082為案22850接觸者，無症狀，也沒打過疫苗，平時大多上山整理田地，每隔一兩天會到案22850家拜訪，也會去初鹿二街菜店買菜。

另外，關山確診案23029到目前為止共匡列88人居家隔離，其中85人完成PCR檢測為陰性、3人採檢中。而在29日增設的池上福原聚會所、關山衛生所兩處快篩站，至下午14：30共快篩420人全數陰性，30日繼續提供服務。

饒慶鈴補充，初鹿快篩站從27日到29日下午2：30，共篩檢1639人，24人陽性反應，經PCR檢驗，2人確診。29日下午並增加卑南衛生所快篩站。

饒慶鈴表示，因為持續有本土確診個案，因此4月5日前禁止遶境活動，若有超過500人的定點活動必須向縣府提報防疫計畫。

饒慶鈴說，台東縣負壓隔離病房有10間，如有必要可再增加，專責病床26床，依疫情需求，部東醫院可再清空病床，防疫旅館126間，尚有許多空房，量能足夠。