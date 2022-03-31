台東縣新冠疫情今再新增5例，為在初鹿牧場40多歲女性員工（案23264）的2位小孩、先生及婆婆，4例的CT值在24.1~42.4。另1例確診者為50多歲男性，有參加3／26台中喜宴被匡列為居家隔離者，因出現喉嚨癢、頭暈症狀，採檢後確診，自3／27以來台東累計確診人數17人。

台東縣政府表示，因案23264的小孩就讀永安國小，已針對永安國小自昨日起至4月8日採停課措施，並且昨也緊急匡列22人，包含同班同學、同舞蹈班、英語班15位學生及7位教師，目前8人PCR結果呈陰性，其餘採檢中。

目前全縣其他4快篩站（卑南、初鹿、池上、關山）過去2天（29、30日），共篩了1184人，全為陰性。這2天快篩站仍會持續開設，有需要民眾可依開設時間前往篩檢，或者可到便利商店、藥局購買家用快篩試劑。

根據衛生局數據，生薑園、進香團、牧場，所匡列的42人，除了昨天2人(案23264、23265)確診外，其餘40人PCR為陰。

衛生局呼籲，鄉親勿過度恐慌，也勿亂傳未經查證的不實消息，針對清明連假即將到來的遊客及返鄉潮，縣府要求餐飲、交通、旅宿業者加強清消及防疫措施，但唯有個人做好防疫、勤洗手及戴好口罩，完整接種疫苗降低重症或死亡機率。