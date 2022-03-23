新北市資訊中心研發的「新北防疫虛擬病房與遠距數位關懷中心2.0」，獲得2022 GO SMART 最佳願景城市計畫獎的殊榮，GO SMART Award由全球智慧城市聯盟主辦，2022年的GO SMART Award在第一階段收到來自14個國家20座城市，共計42 項計畫參賽，最終僅14項計畫入圍。

大會評審主席Bruno Lanvin表示，今年評選委員針對在專屬領域擁有卓越表現的參獎計畫頒發特別獎，其中「新北防疫虛擬病房與遠距數位關懷中心2.0」在嚴峻的疫情下，以科技主軸體現人文關懷，照顧居家隔離個案心情，保護醫護體系遠離接觸感染的風險，平台的導入解決重要社會議題，以人本為中心的設計理念備受大會評審青睞，因此榮獲最佳願景城市計畫獎。

資訊中心主任陳富添表示，「新北防疫虛擬病房與遠距數位關懷中心2.0」計畫，緣起於新北市公共衛生體系在疫情下面臨的挑戰，有鑑於國際間對疫情規範逐漸鬆綁，國境恢復開放已成為必然趨勢，民眾於自主管理期間可下載APP並配合中心關懷醫療團隊，以APP結合數位化遠距關懷服務，有效控制疫情。

新北市防疫虛擬病房，透過智慧分級預警系統、物聯網生理數據中心、4G／5G智慧城市遠距視訊、結構化智慧決策模式四大功能，旨在運用非接觸式防疫追蹤管理工具，及人性化的關懷服務，於照顧民眾同時保護醫療資源，並於疫情常態化之後，將醫療照護與疾病預防帶入民眾家中，完善持續性協同照護。