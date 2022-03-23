等待錄取通知的過程，是求職者最難熬的時刻，一名女網友抱怨，台灣鮮少公司會寄「不錄取通知」，導致求職者等了又等，也不知道自己是否錄取，不禁感嘆「每次面試完，回家等消息的期間有夠煎熬」，不過有人資指出，有些主管擔心求職者生氣，會要求人資不要發不錄取通知。

一名女網友昨（22日）在網路論壇Dcard發文表示，出社會後發現，台灣真的很少公司願意寄「不錄取通知」給求職者，不禁感嘆「每次面試完，回家等消息的期間有夠煎熬」。她認為，就算結果是不錄取，也應該寄封信告知求職者，就像求職者婉拒入職時，也會和公司告知一樣，「也算是互相尊重吧」。

她坦言，能理解人資因面試者眾多，加上工作繁忙，要做到這點恐怕是難上加難，不過她強調，自己還是有遇過1、2間大公司有做到這件事，因此好奇「還是其實大家都有收到，只是我面試的公司比較有問題」。

貼文一出，不少苦主留言表示，「這就是台灣多數公司的通病，不願給予基本尊重」、「超多公司都這樣，給無聲卡不會通知，我還遇過說不論錄取與否都會告知的公司，最後也是直接消失」、「對公司而言，專注於非錄取者沒有效益，所以大多公司都不會這麼做」、「我也覺得寄通知比無聲卡好，不過我面試的時候都會問一下，大概多久會知道有結果」。

也有人資出面回應，「身為人資我也很無奈，主要是主管怕求職者生氣，所以要求不要發不錄取通知」、「對不起，我當人資的時候真的都沒有寄，因為只有我一個人資加一個主管，光是寄offer跟處理報到就佔了一半工時，還要算考勤薪資和出人力報表，感謝函我真的做不到」。