1名台籍男子日前前往烏克蘭，花費150萬元找人進行代孕，但女嬰誕生48小時，俄烏即爆發戰爭，小孩與孕母避難至波蘭首都華沙，女嬰生父急著想讓小孩回台，對此移民署表示，考量戰爭非常時期，研擬個案可用「DNA親子鑑定」，取代僑居地證明文件，希望家屬儘快取得鑑定證明，我方將盡力協助女嬰來台。

據了解，該民眾因家庭因素，去年自行前往烏克蘭基輔醫院找代孕，先後花了約150萬元，最後配對找到1名烏國女性代孕，上月底女兒誕生兩天後，戰爭隨即爆發，孕母和小孩一開始是到防空洞躲藏，後來輾轉逃至華沙，本月4日小孩生父也飛往華沙相會，但因小孩回不來，現在非常擔心。

移民署表示，戰亂時可先以親子鑑定取代相關文件辦理來台。（本報資料照片）

對此移民署回應，考量當地戰亂，無法取得僑居地或居住地身分證明文件時，個案得以「經駐外館處驗證之親子關係鑑定證明」取代「僑居地或居住地身分證明」文件，依鑑定結果，再向外交部駐外館處申請中華民國無戶籍國民護照及入境許可。

女嬰入境後可在台停留3個月，並可於效期屆滿前向移民署申辦延期1次。

至於女嬰以後如果想申請居留，雖然無法取得出生證明，但為了保障其權益，只要個案提出親子血緣鑑定，證明是國人子女，移民署基於人道考量，同意讓他們以無戶籍國民身分在台灣居留，等到其他證明文件備齊後，再行申請定居。