區塊鏈及NFT(非同質化代幣)在元宇宙風潮引領下，成為當前熱門討論話題，為讓民眾對新興科技所衍生的金融犯罪、妨害營業祕密有深入了解，新竹律師公會、台灣無形資產鑑價學會與新竹地檢署、竹科管理局、桃園市資科局、陽明交大科技法律學院、陽明交大數位治理法律創新研究中心、台南應用科大、萬國法律事務所、國家公益發展協進會於3月26日上午舉辦「區塊鏈犯罪偵防與營業祕密訴訟攻防」公益演講，歡迎民眾報名參加。

公益演講內容涵蓋新興區塊鏈的犯罪偵防，區塊鏈的落地技術應用本應有助於資料防偽及竄改，對商務交易或訴訟上的「e-discovery」都有正面幫助，但利用區塊鏈數位帳本發行虛擬貨幣或非同質化代幣(NFT)，則易形成吸金詐財犯罪。此外區塊鏈的存證可保護營業祕密，在科技實務領域發展已有成果，產業界人士有必要深入了解檢調偵查實務及企業經營營業祕密管理問題。

該公益演講將於3月26日上午9點半至12點40分，在集思竹科會議中心愛因斯坦廳舉行，有興趣的民眾可上https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuGdamF8_scxO67_8mjzodgDsnFlc4zhQ1l1JgTJF9uPY7aQ/viewform？usp=sf_link報名參加。