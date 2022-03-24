花蓮壽豐鄉鯉魚潭遊憩區預計在下月15日起，舉辦為期1個月的賞螢活動，並在活動期間每周五、六提供免費導覽。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

春天到來，螢光乍現，花蓮繼光復大農大富平地森林遊樂園區19日開放賞螢後，位在壽豐鄉的鯉魚潭遊憩區近日也在園區內陸續觀測到螢火蟲，且數量穩定增加，因此，園區預計在下月15日起，舉辦為期1個月的賞螢活動，並提供免費導覽，和民眾一同探索期間限定的螢河世界。

光復鄉大農大富平地森林園區與壽豐鄉鯉魚潭遊憩區因腹地廣大，夜晚較無光害，且容易到達，是花蓮賞螢熱點，由於螢火蟲往年都是由南往北開始出現，因此賞螢活動通常會先在大農大富登場，鯉魚潭則接續在後。

鯉魚潭遊憩區主管單位花東縱谷國家風景區管理處指出，園區螢火蟲通常會在3月中至4月初相繼出現，現蹤1、2周螢況才陸續穩定，經與專業老師討論，決定在4月15日至5月14日舉辦賞螢季活動，期間每周五、六晚間7點及8點各提供一梯次免費志工導覽，每梯次限300人，28日上午9時開放報名，其餘時間開放遊客進出。

花蓮壽豐鄉鯉魚潭遊憩區預計在下月15日起，舉辦為期1個月的賞螢活動，屆時也將結合客運業者，提供相關接駁與推出賞螢一日、半日遊程，提供遊客便利的旅程。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

縱管處今年將結合客運業者，提供賞螢活動接駁，民眾可搭乘台灣好行「火金姑賞螢專車」往返花蓮火車站與鯉魚潭，活動期間每周六傍晚6時固定在花蓮火車站遊客中心發車，票價120元，另也與台灣觀巴合作，規畫季節性賞螢一日、半日遊程，提供外地遊客豐富便利的旅程。

縱管處長郭振陵表示，屆時民眾可憑台灣好行「火金姑賞螢專車」票根或參加台灣觀巴季節性賞螢遊程，至賞螢活動現場兌換伴手禮3選1，包含「縱谷賞螢限定頸枕」、「縱谷變形精鋼文具組」及「雷古多唱片餅乾」。

縱谷處提醒遊客，參加活動時除遵守中央流行疫情指揮中心防疫措施，也請依循導覽志工及工作人員指引，勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全，另應配合將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態活動。