花蓮吉祥物紅面鴨歡迎來自各地的旅人。(圖/花蓮趣)

花蓮車站從2014 年開始進行改建，如今踏出月臺，就能感受到花蓮變得不一樣了。映入眼簾的是車站大廳那10 座結合「山」和「樹」意象的迎賓大傘，讓人一眼便能感受花蓮山海之美，拼接木構連綿起伏，搭配玻璃天窗的設計，抬頭就能看到藍天，消弭了車程漫漫的疲勞。

隨著美學觀光列車「鳴日號」的啟動，車站服務亦須隨之提升，因此臺鐵特選在花蓮車站設置全臺首座禮賓候車室，一樓使用富在地特色的大理石打造休憩區，藉由空間策展的手法呈現「貴賓室即是美術館」的概念，並設有優雅的環形吧檯，搭配垂吊式燈管，及大面積的玻璃窗景，整體視覺相當明亮，猶如置身文青咖啡館；二樓規劃戶外觀景臺，西側可俯瞰山景之美，東側能欣賞花蓮獨有的戰機起降畫面，讓候車也成為一種體驗花蓮的旅遊方式。

加入美學設計並融合在地特色元素的花蓮禮賓候車室，還會提供精緻茶點給旅客享用。( 雄獅旅遊提供)

花蓮車站

地址：花蓮市國聯一路 100 號

電話：03-835-5941

時間：06:00-23:30

廁所：有

本文作者:陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》40期)