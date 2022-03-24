國民黨正式提名謝龍介代表角逐年底台南市長寶座，資深媒體人黃暐瀚今(24日)分析指出，荊棘之路，謝龍介已經踏上，但他「要過三關」，其中第一關「被提名」已經通過，接下來為第二關，讓自己與藍營在台南的盤，努力爬升跨過40%、第三關，才有可能真的勝選台南市長。

黃暐瀚在臉書寫下，不可諱言，原本國民黨中央提名陳以信的「機率」，是高於謝龍介的，但畢竟謝在地方經營了30年，里長出身，卡關議員，為黨選過多次市長、立委，出錢出力出喉嚨（大型活動主持人不二人選），選到一傷身。現在如果不比民調（民調是謝龍介贏），沒有初選，選策會就要「決定」陳以信參選的話，那謝已經明說「打死不退」，屆時將是參選到底、魚死網破、等你開除、民情激憤，因此算來算去，「提名謝龍介」雖不一定保證能贏黃偉哲，但「不提謝龍介」，國民黨等於是拿刀插自己的心臟（還不只插大腿），這買賣不划算，那就提名謝吧。

黃暐瀚認為，能夠獲得提名是謝龍介的本事，因他自帶聲量，是藍營全國「不分區議員」第一人！於情於理，國民黨真的沒有不提名謝龍介的理由，但如今提了，卻離「勝選」，還有很長的距離，「所以，謝龍介的『第二關』，是讓自己與藍營在台南的盤，努力爬升跨過40%，若無這個實力，勝選市長，想都別想」。

最後，黃暐瀚指出，謝龍介還得等待「奇蹟」，由於謝已經宣佈「只當四年」，這對民進黨內不服黃偉哲，或是不願看到黃偉哲繼續累積4年市長能量的「綠營內部挑戰者」來說，會是一個煎熬，要說他們會反過來幫謝龍介，那就「太跳Tone」、「想太多」，但不全力、拚命、認真幫黃偉哲，那是絕對有可能的。