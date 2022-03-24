副總統賴清德回母校成功大學演講，問學生「未來自己想做什麼」，豈料竟有42％的人選擇「躺平族」。國民黨立委賴士葆在臉書上表示，政黨輪替讓很多人清醒，政治人物選前口號喊得再響也不會帶來改變，讓很多年輕人選擇低慾望的躺平一族。但還是鼓勵更多選擇努力奮鬥對抗艱難環境，不向挫折困境低頭、拒絕做躺平的勇敢年輕人。

賴士葆認為，這一代的年輕人逐漸擺脫傳統觀念的枷鎖和桎梏，勇於做自己，所以不婚不育的族群不斷上升，台灣生育率全世界最低跟不婚族上升是關鍵因素。不婚不育之外，再更細部的推衍就是不買車、不買房，維持個人極簡消費生活標準，每個人去定義自己的小確幸。

賴士葆分析，渴望躺平的厭世代更因隨著網際網路無遠弗屆的推波，讓年輕人拒絕踏入體制，勇於追求自我的夢想可以成真。Web2.0使用者可以在網路世界參與互動，催生臉書、IG、部落格等自媒體，人人皆可在社群網路平台瀏覽及創作。到Web3.0以區塊鏈為核心的去中心化，讓使用者可以藉著網路自治脫離長期掌控的政府和少數龐大的科技企業，於是元宇宙、NFT、加密貨幣應運而生。網路世界太多元豐富，年輕人可以追求夢想，即便當酸民也可以宣洩在實體世界的不滿。

賴士葆說，政黨輪替讓很多人清醒，政治人物選前口號喊得再響也不會帶來改變，讓很多年輕人選擇低慾望的躺平一族，這樣他們可以看淡慣老闆的壓榨，也可以忘卻實體世界的挫折，還有始終無法擺脫低薪的窘境、無法突破房價過高的困境、無法跨越的社會階級藩籬、世代分配不正義的吶喊，以至於沮喪地認為努力也不會帶來改變和盼望。

賴士葆表示，還是要呼籲更多年輕人，選擇努力奮鬥對抗艱難環境，不向挫折困境低頭、拒絕做躺平的勇敢族群。