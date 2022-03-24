油價大漲加上俄烏戰事影響，韓股早盤開低後，試圖向平盤靠攏未果，因外資法人急於拋售持股，KOSPI收2,729.66點，跌5.39點或0.2%。同時，韓元走貶，外資也賣超4735億韓元。

三星證券認為，美國將加重俄羅斯制裁力度，聯準會恐怕加速升息腳步，都影響市場做多。不過，有些利空已經反應在股價上了。

科技與生技類股走低，拖累大盤。三星電子跌0.99%，因傳出三星李氏家族以巨額交易方式打包出售價值11億美元股票，應用來支付政府稅金。

同時，SK hynix跌2.43%，三星生物製藥跌1.32%，大藥廠Celltrion跌0.88%，浦項鋼鐵跌0.82%，Naver卻漲1.59%。

不過，化工以及能源類股走高。電池製造商LG Energy Solution漲0.25%，傳出將赴美投資新電池廠。LG Chem漲4.53%，SK Innovation漲0.48%，S-Oil也漲1.34%。

美元兌韓元在1,218.8價位附近，韓元貶值5元。